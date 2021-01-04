سطيف: الإطاحة بشبكة حوّلت شقة بمحاذاة مسجد إلى وكر للفسق والمجون بحي عين موس

تمكنت فرقة التحري والتدخل بولاية سطيف من الإطاحة بشبكة حوّلت شقة بحي عين موس بسطيف إلى وكر للدعارة والمجون.

وتتكون الشبكة من 3 أشخاص مسبوقين قضائيا، وجاءت العملية بعد استغلال معلومات تفيد بوجود تحركات مشبوهة لأشخاص.

وكان الأشخاص يرتادون على شقة بعين موس مقابل لمسجد الحي.

وحسب مصادر “النهار أون لاين” فإن فرقة “BRI” داهمت المكان بعد حصولها على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية.

وقد تم القبض على أفراد الشبكة بالجرم المشهود مع حجز ما يقارب 2100 قارورة خمر بمختلف الأنواع.

كما أكد نفس المصدر أن الشقة تم تحويلها على شاكلة ملهى ليلي.

ولاقت العملية إستحسان كبير من طرف سكان الحي سيما وأن هذا الحي كان مسرحا للعديد من جرائم القتل في الآونة الأخيرة.