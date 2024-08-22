سطيف: الإطاحة بشبكة يحترفون النصب والإحتيال عبر “الفايسبوك”

توصلت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية سطيف بحر الأسبوع الجاري. إلى تفكيك شبكة تتكون من 03 أشخاص يبلغون من العمر 19 سنة. يحترفون النصب والإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي والولوج إلى منظومة المعالجة الآلية للمعطيات مع استرجاع معدات إعلام آلي وهواتف ذكية.

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية سطيف. عدة شكاوى من طرف مواطنين حول تعرضهم للنصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي. حيث تم سلبهم مبالغ مالية من حساباتهم البريدية، لتباشر الفرقة تحرياتها الميدانية، التقنية والافتراضية في هذا الشأن تحت إشراف النيابة المختصة بسطيف.

التحريات بينت أن المشبته فيهم يقومون باختراق الحسابات الالكترونية للضحايا على منصة فايسبوك. حيث يقومون بانتقائهم مسبقا عن طريق إرسال روابط خبيثة وهمية. تمكنهم من اختراق الحسابات البريدية الجارية للضحايا وتحويل مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية.

كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هويات وأماكن تواجد المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم تباعا مع حجز المعدات والأجهزة المستعملة في عمليات القرصنة. والنصب والتي تمثلت في 04 هواتف نقالة ذكية. بالإضافة كذلك إلى وحدة مركزية خاصة بحاسوب مكتبي، 03 حواسيب محمولة.

بعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بسطيف عن جرم الدخول عن طريق الغش إلى منظومة المعالجة الآلية للمعطيات. متبوع بالبقاء فيها مع التغيير والحذف والانتحال لاسم الغير متبوع بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.