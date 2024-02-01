سطيف: الإطاحة بشقيقين يسرقان ويهربان الكوابل النحاسية إلى الخارج

تمكن أفراد أمن دائرة قجال جنوب ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شقيقين. متورطين في سرقة ممتلكات عمومية تمثلت في كوابل نحاسية. عدادات مياه وأسطوانات من الألياف البصرية.

العملية تمت عقب تلقي معلومات حول شخصين في الثلاثينات من العمر يحوزان على كمية معتبرة من الأسلاك النحاسية مهيأة للتهريب إلى خارج الوطن. مخبأة داخل ورشة سرية لإعادة تدوير الخردوات بمسكن المشتبه فيهما. على إثر ذلك تم استصدار إذن نيابي من طرف محكمة عين ولمان من أجل تفتيش مسكنهما. حيث أسفرت العملية عن حجز 11.60 قنطارا من الأسلاك الكهربائية النحاسية 48 عداد مياه نحاسي تمت سرقتها من سكنات بحي تينار. أربعة أسطوانات من الألياف البصرية، آلة أوتوماتيكية تستعمل في عزل الأسلاك الكهربائية عن غلافها البلاستيكي. وأسلحة بيضاء متمثلة في سيفين تقليديين من الحجم الكبير.

بعد استكمال إجراءات التحقيق أنجزت الضبطية القضائية بأمن دائرة قجال ملف جزائي ضد المشتبه فيهما عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية السرقة بالتعدد وتخريب ممتلكات عمومية ،إخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية وقضية السرقة وإخفاء أشياء مسروقة مع تقديمهم أمام النيابة المختصة بعين ولمان.