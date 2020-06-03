سطيف: الإطاحة بعصابة إستولت على قرابة 500 مليون سنتيم من منزل تاجر بالعلمة

علمت النهار من مصادر أمنية أن مصالح أمن ولاية سطيف تمكنت من الوصول لمقترفي عملية سطو على مسكن أحد التجار بمدينة العلمة.

عملية السطو طالت خزنة فولاذية تحتوي مبلغ مالي معتبر، وكذا مصوغات ذهبية ووثائق هامة مع توقيف 5 أشخاص تورطو في العملية.

العملية مكنت من إسترجاع مبلغ مالي ناهز الـ 500 مليون سنتيم وكل المجوهرات والوثائق محل السرقة.

أطرت الضبطية القضائية لأمن دائرة العلمة،عملية نوعية عقب شكوى أودعها تاجر مقيم وسط مدينة العلمة، إثر تعرض مسكنه إلى عملية سطو بالكسر طالت خزنة فولاذية.

والتي تحتوي على أموال ومصوغات ذهبية بالإضافة إلى وثائق إدارية هامة تمثلت في “جوازات سفر، صكوك وشيكات بنكية”.

وأسفرت التحريات من تحديد هوية الفاعلين مع توقيف الواحد تلو الآخر كما اكد نفس المصدر أن التحريات أثبتت على أن أحد الفاعلين على صلة بالضحية.

الأمر الذي سهل على الجناة الدخول ومعرفة مكان الخزنة، حيث تم استرجاع كل المسروقات التي تمثلت في مبلغ مالي ناهز الـ 500 مليون سنتيم ومصوغات ذهبية خاصة بزوجة الضحية بالإضافة إلى وثائق إدارية هامة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت ملفات جزائية ضد المتورطين الخمسة أحيلوا أمام الجهات القضائية المختصة.