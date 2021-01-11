سطيف.. الإطاحة بعصابة خطيرة وحجز 21 سلاح أبيض بحي ثليجان

وحسب ما نقلته إذاعة سطيف، فإن هذه العملية تمت بعد ورورد معلومات إلى ذات المصالح تفيد بوجود عصابة بحي ثليجان تعتدي على المواطنين خاصة بفضاء السكة الحديدة.

وعلى إثر هذه المعطيات، تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف أفراد العصابة في ظرف وجيز وإقتيادهم إلى مقر الأمن.

وقد تم تفتيش مسكن المشتبه بهم، بموجب إذن من النيابة، أين عُثر على مايلي:

15.5 غ كيف معالج، 70 قرصا مهلوسا،21 سلاحا أبيضا محظورا (خناجر، سكاكين، كيتور وعبوة غاز مسيل للدموع).

واستكمال كافة الإجراءات، أنجزت ملفات جزائيا ضد المتورطين عن تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع.

وكذا حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مقتضى شرعي، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.