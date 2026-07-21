سطيف.. الإطاحة بعصابة لترويج المخدرات وحجز 3 صفائح كيف معالج

تمكنت مصالح الدرك الوطني بسطيف، ممثلة في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالولجة، من شل نشاط عصابة مختصة في ترويج والاتجار بالمخدرات، مع توقيف أربعة أشخاص وحجز كمية من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، لاسيما ما تعلق بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر العرش، تفيد بوجود شخص ينشط في ترويج الكيف المعالج بإقليم بلدية الولجة. وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات، تم تحديد هوية المشتبه فيه.

وبعد إعداد خطة أمنية محكمة، تم توقيفه بوسط مدينة الولجة، حيث عثر بحوزته على صفيحتين من الكيف المعالج.

ومواصلة للتحقيق وتكثيف التحريات، تم التعرف على باقي أفراد العصابة وأماكن تواجدهم، ما مكن من توقيفهم في ظرف وجيز.

وأسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص، وحجز ثلاث صفائح من الكيف المعالج، وأكثر من 50 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، وسبعة قواطع ورقية (كيتار)، إضافة إلى مبلغ مالي يفوق 10 ملايين سنتيم من عائدات بيع والمتاجرة بالمخدرات.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.