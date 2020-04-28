سطيف: الإطاحة بعصابة من 7 أشخاص وإسترجاع مسروقات قطع غيار بقيمة مليار ونصف سنتيم

علمت النهار اون لاين من مصادر أمنية ان مصالح شرطة سطيف تمكنت من توقيف 7 أفراد ينشطون ضمن عصابة تحترف عمليات السطو على المحلات.

وذلك بعد سطوها على محل لبيع قطع غيار السيارات الألمانية نوع “مرسيدس” قدرت قيمتها المالية بأكثر من “مليار ونصف سنتيم” مع استرجاع كل المسروقات وتوقيفهم في ظرف وجيز.

وأكدت خلية الاتصال التابعة لشرطة سطيف أن العملية جاءت عقب شكوى أودعها صاحب محل لبيع قطع غيار المركبات ولواحقها، إثر تعرض محله الواقع بحي “حشمي” سطيف إلى عملية سطو استغل مقترفوها ساعات الحجر الصحي، لتنفيذ مخططهم.

أين تم سلبه كمية معتبرة من قطع غيار ذات العلامة مرسيدس، كما اكدت نفس الخلية انه وبعد تحريات وأبحاث موسعة.

مكنت المحققين من الوصول إلى أفراد العصابة ليتم توقيفهم الواحد تلو الآخر وذلك في ظرف زمني قياسي، حيث بلغ عددهم 07 أفراد ثبت تورطهم في عملية السرقة هذه.

كما تجدر الإشارة ان التحريات أيضا أفضت بأن الموقوفين على صلة بالضحية ويعتبر صديق لهم.

وأفاد نفس المصدر أنه وبعد تقديمهم للجهات القضائية المختصة وجهة لهم تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة من داخل محل تجاري المقترنة بظروف الليل والتعدد والتسلق واستحضار مركبة.