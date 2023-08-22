سطيف: الإطاحة عصابة خطيرة تحترف سرقة قطاع الغيار من مستودعات سوق دبي ليلا

تمكنت فرقة الأمن الحضري الخامس التابعة لأمن داىرة العلمة سطيف من الإطاحة بعصابة خطيرة. متكونة من سبعة أشخاص تحترف سرقة المستودعات بحي بوخبلة و سوق دبي. والتي احدثت الرعب وسط تجار مدينة العلمة مؤخرا.

وتم تقديمهم للعدالة التي اودعتهم بدورها الحبس الاحتياطي عن طريق إجراء المثول الفوري.

وحسب مصادر النهار فإن فرقة الاستعلامات والتحري التابعة لقسم شرطة الأمن الحضري الخامس بالعلمة. نصبت كمين محكم بتفعيل عنصر الاستعلام لتلقي عليهم القبض في حالة تلبس. بقيمة إجمالية للقطع الغيار المسروقة تفوق نصف المليار سنتيم من العملة الوطنية.