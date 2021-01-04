سطيف: الإعدام لقاتل الشاب رفيق شاكر المذبوح من الوريد الى الوريد بحي لنقار

قضت المحكمة الجنائية الإبتدائية لمجلس قضاء سطيف ، بحر الأسبوع المنصرم، بالإعدام لقاتل الشاب شاكر رفيق المدعو “فرفور”.

والذي غدر به بحي لنقار، امام مقر ولاية سطيف ذبحا بواسطة قاطع ورق (كيتور).

وهو الجرم الذي توبع به الجاني صاحب 29 سنة، من طرف غرفة الاتهام التي كيفته لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

فيما لقى حكم الاعدام استحسان كبير وسط الراي العام السطايفي بعد سلسلة الجرائم التي شهدتها المدينة.

سيما وقد أصبح من الشائع ان ينتهي خلاف بسيط بين شابين الى القتل أو الذبح بدم بارد.

مثل قضية الحال التي طالب فيها الشارع السطايفي وعائلة الضحية الأخذ بالقصاص من القاتل.

وذلك في مسيرات حاشدة تنقل فيها المتظاهرون بين مكان وقوع الجريمة ومقر الولاية آنذاك .