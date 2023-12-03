سطيف.. الإنطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي “جبايتك”

أشرف والي ولاية سطيف مصطفى ليماني، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي على الإنطلاق الرسمي لنظام المعلوماتي ” جبايتك” بمركز الضرائب بالعلمة .

وحسب بيان للولاية، الانطلاق تم بحضور أعضاء اللجنة الأمنية ، نواب البرلمان والسلطات المحلية .

تجدر الإشارة بأن هذا النظام يندرج في إطار رقمنة مصالح الضرائب ويساهم في تسهيل عمل الإدارة الضريبية. من خلال انشاء قاعدة بيانات رقمية لكافة المعطيات وكذا تسهيل نظام المعلومات الوطني الذي يسعى للانتقال من التسيير الورقي الى التسيير الرقمي للملفات الضريبية بما يسمح بتحسين الخدمة العمومية وتسهيل الاجراءات الإدارية للمرتفقين لاسيما تجنيبهم عناء التنقل الى المراكز الضريبية .

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