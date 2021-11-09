سطيف.. البحث عن شيخ سقط في مجرى مائي

تواصل الحماية المدنية بسطيف عملية البحث عن شيخ سقط في مجرى مائي تابعة لمركز تصفية المياه ببلدية بازر سكرة بالسبخة.

المفقود يبلغ من العمر 85 سنة، ينحدر من منطقة بازر سكرة حيث باشرت الحماية المدنية عملية البحث صبيحة أمس الإثنين. مدعمة بالوحدة الرئيسية وفرقة الغطاسين وفرقة البحث والتعرف في الأماكن الوعرة. كما سخرت أزيد من 45 عون، بمعية الدرك الوطني والديوان الوطني للتطهير بسطيف.

الضحية ضاع يوم أمس الإثنين، ومن المرجح أن سوء الأحوال الجوية والأمطار هي التي السبب وراء سوطه بالمجرى المائي.

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تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سوق اهراس أمس من أجل حادث مرور تسبب في وفاة شخصين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حادث مرور وقع على الساعة 21 و25 د إثر انحراف سيارة سياحية على متنها شخصين تبعها سقوط في سد المياه “سد ملاق”، بالمكان المسمى المهراس، ببلدية تاورة.

بالمقابل، تم إنتشال الضحية الأولى وهي إمرأة متوفية على الساعة 00ساو30د. في حين تتواصل عملية البحث عن الضحية الثانية من طرف الفرق المختصة للحماية المدنية.

كما انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية سوق أهراس جثتي، أخوين قاصرين غرقا في بركة مائية.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحدادة وفرقة الغطس بالوحدة الرئيسية على الساعة 10 و 45 دقيقة. لأجل إنتشال غريقين من جنس ذكر (م.آ وَ م.خ) أخوين يبلغان من العمر 15 و16 سنة. من بركة مائية المسماة البركة الزرقاء بالمكان المسمى مشتة الهميسي ببلدية أولاد مومن ودائرة الحدادة.

كما تمكنت الفرق من إنتشال جثتي الغريقين. وتم تحويلهما بواسطة سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي سوق أهراس

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