سطيف ..البعثة الاستعلامية تختتم زيارتها وهذا ما سجلته !

تختتم اليوم الخميس، البعثة الاستعلامية المؤقتة التي قام بها وفد عن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية. حيث تمّت معاينة عددٍ من المرافق الحيوية بولاية سطيف. وذلك في إطار متابعة وضعية قطاعات النقل، البريد والاتصالات، عبر عدة محطات ميداني.

ففي المحطة الأولى، قامت بزيارة مطار 8 ماي 1945 - عين أرنات. أين تمّ الوقوف على مستوى الخدمات المقدَّمة للمسافرين. حيث تبيّن أنّ المطار في حالة جيّدة، ويستوعب نحو 400 ألف مسافر سنويًا.

وبلغ عدد المسافرين خلال سنة 2024 حوالي 249 ألف مسافر، مع توقّع تسجيل حصيلة أفضل خلال سنة 2025.

كما دعت اللجنة إلى رفع التجميد عن مشروع توسعة المدرج الرئيسي لتمكين المطار من استقبال الطائرات الكبيرة. وفتح خطوط داخلية جديدة نحو بشار ووهران، وأخرى دولية نحو تونس وتركيا والسعودية “رحلات العمرة”. كما تمّ تسجيل نقصٍ في الخدمات البنكية داخل المطار نتيجة غياب أجهزة السحب الآلي (GAB).

أما المنطقة الثانية، فكانت محطة النقل البري محمد بوضياف بسطيف، حيث سجّلت اللجنة ملاحظاتٍ حول تدهور البنية التحتية للمحطة. التي تسيّرها مؤسسة “سوقرال” منذ سنة 2016، نتيجة نقص النظافة والعناية بالمرافق. مؤكدةً على ضرورة إعادة تأهيلها ورفع مردوديتها بما يتناسب مع حجم التنقلات اليومية للمواطنين.

كما تمّت الإشارة إلى وضعية محطة سيارات الأجرة ما بين الولايات، التي تُقام حاليًا في موقعٍ يشكّل خطرًا على مستعمليها. مع التأكيد على أهمية إنجاز محطة جديدة في القطب العمراني شوف لكداد – الباز. نظرًا لملاءمة الوعاء العقاري وموقعه القريب من الشبكات الحيوية والمحاور الطرقية الكبرى.

وزار الوفد محطة سطيف للسكك الحديدية، حيث سُجّل نشاطٌ يتراوح بين 600 و1000 مسافر شهريًا. مع ملاحظة نقص الرحلات مقارنة بالطلب المتزايد، وضرورة دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات. وأكّدت اللجنة على إعادة ترميم المحطة مع الحفاظ على طابعها العمراني المميّز. كما تمّ التطرّق إلى وضعية محطتَي مزلوق وحمام أولاد يلس.

أما المحطة الرابعة، فكان القطاع البريدي، و خلال زيارة القباضة الرئيسية لبريد سطيف، لاحظت اللجنة ضغطًا كبيرًا على الشبابيك. واقترحت فتح قاعات حرة للشبابيك الآلية في بلديات: العلمة، عين ولمان، عين أزال، بوقاعة، وعين الكبيرة.

كما دعت إلى صيانة الموزعات الآلية (GAB) المتوقفة في عددٍ من المكاتب البريدية عبر الولاية. وتزويد المكاتب المتبقية بهذه الأجهزة.

وتمّت معاينة مشروع الفضاء البريدي المتميّز (Espace Premium) على مستوى القباضة الرئيسية بسطيف، بنسبة إنجاز بلغت 70 بالمائة.

وبخصوص اتصالات الجوائر والتحول الرقمي، قدّم المدير العملياتي بخصوص عرضًا حول تقدّم مشروع الألياف البصرية (FTTH). حيث تمّ إنجاز 186 ألف وصلة خلال سنة 2025، مع توقّع بلوغ نسبة تغطية قدرها 100٪ بحلول سنة 2026.

كما نالت وكالة العرارسة وسام الجودة الوطني «في خدمتكم – Fi Khidmatikom» من المعهد الجزائري للتقييس (IANOR). في إطار ترسيخ ثقافة الجودة وتحسين تجربة الزبون.

وعبّرت اللجنة عن ارتياحها لمستوى التنظيم والعناية الكبيرة التي توليها مؤسسة اتصالات الجزائر لتحسين جودة خدماتها. تماشياً مع استراتيجيتها الوطنية. الرامية إلى تعزيز الأداء وتقريب المؤسسة من زبائنها.

أما المحطة السابعة: مركز تطوير المهارات (Skilles Center)

ويعدّ هذا المركز فضاءً للتكوين والابتكار وتطوير المهارات بصفة مجانية لفائدة مختلف الفئات، من الشباب الجامعيين. وحاملي المشاريع، وأصحاب المؤسسات الناشئة وروّاد الأعمال، في مجالات التكنولوجيا الحديثة. لاسيّما الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والروبوتات.

كما أطلقت المؤسسة منصّة رقمية لتسجيل المشاريع، تُعدّ أداةً لمرافقة وتوجيه حاملي الأفكار والمبادرات الابتكارية.

و زار الوفد شركة سيترام سطيف، واستمع إلى عرضٍ حول نشاط الترامواي الذي نقل أكثر من 20 مليون مسافر خلال سنة 2024.

وأكّد النواب على ضرورة استكمال الخط نحو حي الهضاب حيث تقع جامعة محمد لمين دباغين – سطيف 2. ودراسة جدوى تمديد الخط نحو حي “5 جويلية 1962 – تينار” مرورًا ببئر النساء والحاسي، بهدف تخفيف الازدحام وتحسين النقل الحضري.

المحطة السادسة: متعاملو الهاتف النقال

جيزي: أنجزت 17 محطة جديدة و13 محطة محدّثة بتقنية 4G خلال سنة 2025، ما يعكس مجهودات المؤسسة في توسيع التغطية وتحسين جودة الخدمة.

أوريدو: أنجزت 52 محطة جديدة إلى غاية أكتوبر 2025.

ضمن الخدمة الشاملة للاتصالات، تمّت تغطية 23 منطقة ريفية، في حين تمّ إحصاء 309 مناطق ما تزال تعاني من ضعف في شبكة الهاتف النقال.

وقد أكّد النواب على ضرورة تكثيف الجهود ضمن إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، باعتبارها جزءًا من الخدمة العمومية، وركيزة أساسية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في الاستفادة من خدمات الاتصال الحديثة.

