سطيف.. الحبس المؤقت لشخص بتهمة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية

أصدرت محكمة سطيف أمرا بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت عن طريق إجراء المثول الفوري في قضية “مضاربة غير مشروعة في مواد غذائية ذات استهلاك الواسع”، حسبما جاء يوم الخميس في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

و أوضح البيان أن المتهم (ق.م) توبع بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية.

و استنادا لذات الوثيقة، فإن القضية التي تندرج في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع، قد تم تأجيلها إلى جلسة 16 مارس.

وذكر بيان ذات المحكمة، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 2021/12/25 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة.