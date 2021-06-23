سطيف: الحبس لشخصين بتهمة الإنخراط في جماعة رشاد الإرهابية

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف أمر ايداع شخصين أول أمس الحبس المؤقت بتهمة جناية “الانخراط في جماعة إرهابية رشاد”. جناية “التجنيد” وجنحة “عرض منشورات من شانها الأضرار بالمصلحة الوطنية”.

تعود تفاصيل القضية إلى بحر الاسبوع الفارط أين تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف من توقيف شخصين. ينتميان إلى شبكة رشاد المصنفة كمنظمة إرهابية. وحسب مصادر النهار اون لاين التي أكدت أن المتهمين ينحدران من بلدية عين لحجر اللذين اعترفا بالتهمة انضمامهما إلى حركة رشاد.

كما أضاف نفس المصدر أن التحقيقات وصلت على المتهمين لهما علاقات مشبوهة بجهات أجنبية.