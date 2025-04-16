سطيف.. الحكم ضد امرأة اعتدت على الطاقم التربوي بمتوسطة في عين ولمان

قضت محكمة عين ولمان بالحكم ضد متهمة بالاعتداء على الطاقم التربوي بمتوسطة عبد الحميد دوحيل، وفق اجراءات المثول الفوري.

وحكمت محكمة عين ولمان بعام حبساً موقوف النفاذ ضد متهمة في قضية الاعتداء بالضرب على المشرفة التربوية بمتوسطة عبد الحميد دوحيل، وغرامة مالية بـ10 آلاف دينار جزائري تعويضاً للضحية.

كما نطقت المحكمة بـ 6 أشهر حبساً موقوف النفاذ في قضية إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، والتي تأسست فيها أستاذة كضحية.

فيما تم تأجيل القضية التي توبعت فيها المتهمة، بالاعتداء على تلميذة، بتهمة جنحة الضرب.