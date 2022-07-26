سطيف: الحماية المدنية تواصل إخماد حريق جبل بابور

إستأنفت فجر اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف. إلى جانب كل الجهات المعنية عمليات إخماد الحريق الغابي الذي اندلع ظهر أمس على الجهة الجنوب غربية من جبل بابور. على حدود بلديتي واد البارد وبابور.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم تسخير كل إمكانيات وحدات عموشة، بابور وعين الكبيرة والرتل المتنقل سطيف. بإجمالي عشرة شاحنات إطفاء بمختلف الأحجام. وكذا وسائل للدعم والإسناد بإجمالي 55 عون تدخل بمختلف الرتب. بقيادة مدير الحماية المدنية للولاية ورئيس الوحدة الرئيسية سطيف ورؤساء الوحدات المعنية.

كما أشارت ذات المصالح، إلى تدخل طائرتين عمودية للحماية المدنية التي كانت لها يوم أمس 9 طلعات للإخماد وكذا تدخل الطائرة الروسية. من أجل الإخماد في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالوسائل الأرضية. حيث أتى الحريق على مساحات معتبرة من الأحراش والأدغال وبعض الأشجار المثمرة في سفح الجبل بنواحي أولاد ميرة ومجرقي واولاد عياد. كما تمت محاصرة الحريق وإخماده في جانبه الشرقي.

وأوضح البيان، أن مصالح الحماية المدنية بسطيف تواصل عمليات الإخماد على الجهة الغربية بإقليم بلدية واد البارد حيث تتميز المنطقة بطبيعتها الصخرية ذات التضاريس الوعرة.

كما دعت مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى مضاعفة تدابير الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية الحارة. وتجنب أي نشاط يمكن أن يكون سببا في نشوب حرائق في الوسط الفلاحي والغابي. بالإضافة كذلك إلى التبليغ عن أي حريق والمساهمة في إخماده دون مغامرة قبل خروجه عن السيطرة.

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