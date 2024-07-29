سطيف.. الدرك الوطني يشن حرب على ظاهرة السقي بالمياه القذرة وغير المعالجة
بقلم ف.ش
تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين ولمان من الوصول إلى أحد الأشخاص يقوم بالسقي بالمياه القذرة بمنطقة المرجة بلدية عين ولمان.
وذلك عبر تفعيل عنصر الاستعلام اين تم تشكيل دورية و التنقل إلى عين المكان عند تمشيط المكان تم معاينة(11)محرك بنزين و (08) قارورات غاز البوتان و(10) أنابيب بلاستيكية بطول 5 متر للأنبوب موصولة على امتداد المياه القذرة بالوادي من جهة و قطع الأراضي الفلاحية المزروعة (شجيرات الشمة) من جهة أخرى, مباشرة تم حجز المعدات المذكورة , كما تم رفع عينة من نقطة السقي من طرف ممثل مكتب حفظ الصحة قصد تحليلها .
سيتم تقديم ملف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.
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