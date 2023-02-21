سطيف: الدرك يحجز 655 قنطار من البصل والثوم

تمكنت وحدات الدرك الوطني بسطيف من حجز 560 قنطار من مادة البصل و95 قنطار من مادة الثوم باحدى غرف التبريد بمنطقة النشاطات والتجارة بعين ولمان.

حيث ان الكمية المحجوزة كانت موجهة للمضاربة ومخبأة بغرف التبريد غير مصرح بها لدى مصالح مديرية التجارة. و توقيف المشتبه الذي يمارس نشاط خارج عن موضوع السجل التجاري.

وفي عملية اخرى تم حجز 450 قنطار من مادة مسحوق الحليب. الموجه لانتاج الحليب المدعم على مستوى شركة ذات مسؤولية محدودة بقلال داىرة عين ولمان.

وحسب مصادر من الدرك الوطني الذي اكد ان صاحب الشركة قام بتضخيم وتزوير الفواتير مع الرفع المصطنع في الاسعار. وتحويل مادة اولية عن مقصدها الامتيازي بغرض إحداث ندرة في السوق. ليتم ايداع الحبس المؤقت المتهم الضارب في مادة البصل والثوم. فيما تم وضع المتهم بالمضاربة في مسحوق الحليب تحت الرقابة القضاىية