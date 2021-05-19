سطيف: الدرك يحرر شابتين من قبضة 6 أشخاص بجبال واد البارد

تمكن أفراد الدرك الوطني بولاية سطيف من تحرير فتاتين تم إختطافهما من طرف 6 أشخاص بجبال وادي البارد.

تعود تفاصيل القضية إلى ليلة أمس اين تم إختـطاف شابتين في مقتبل العمر بجبال وادي البارد من يد خطيبيهما كانتا في جولة سياحية بشلالات وادي البارد من طرف 6 أشخاص.

افراد العصابة ينحدرون من المنطقة(واد البارد،بابور،عموشة) تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و25 سنة الذين تهجموا عليهم على حين غرة بعد ان تعرضوا سبيلهم.

وقاموا بثقب اطارات العجلات بواسطة الأسلحة البيضاء وحسب مصادر النهار اون لاين فان المعتدون كانت لهم نية السرقة وسلب أموال الزوار.

خاصة وقد تأكدوا بأن الواح السيارة من نوع ibiza تحمل ترقيم ولاية قسنطينة وحينما تقربوا منها اتضحت ملامح الضحايا ليكتشفوا بداخلها شابتين في مقتبل العمر.

أين بدأت رحلة هلع الضحايا بعد ان اعتدو على الرجلين وربطهما بالحبال في إطارات عجلات السيارة ليم بعد ذلك التحرش بالفتاتين ومحاولة الإعتداء عليهما واقتدائهما إلى أعماق جبال واد البارد.

في حين أكدت مصادر أمنية بأن الضحيتين تم تحريرهما من طرف فرقة الدرك الوطني لواد البارد التابعة لكتيبة عين لكبيرة في ظرف وجيز قبل ان تنزل الكارثة على اعتبار أن الضحايا إتصلوا بالرقم الأخضر 10\55.

قبل أن يفتح عليهم الباب من طرف قطاع الطرق الذين بلغوا على ما يجري لهم في المكان بالضبط الامر الذي سهل المأمورية لوحدات الدرك.

سيما وقد كانو في أهبة الخروج الى الدورية الليلية العادية أين تمكنوا من توقيف 06 اشخاص وتحرير الفتاتين قبل ان تتواريا عن أنظار خطيبيهما اللذان حرارا هما الاخرين.

بعد فك الرباط عنهما كما اضاف نفس المصدر أن الضحيتين في حالة صحية جيدة عدا الحالة النفسية التي وجدتا عليهما بعد دخولهما في حالة صدمة نفسية كبيرة من هول الواقعة.

مؤكدا انه تم تقديم المتهمين الستة الى المثول الفوري الذين لايزال لحد كتابة هذه الاسطر محاكمتهم تجري بمحكمة عين لكبيرة مجلس قضاء سطيف.

وسط حضور عدد كبير من سكان المنطقة الذين استنكروا فعلة هؤلاء الأشرار الذين لا يمثلوا أصالة وعراقة وطيبة أهل منطقة واد البارد.