سطيف: الدرك يوقف عقيد مزيف بفندق المنارة في العلمة

أخبار الجزائر
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سطيف: الدرك يوقف عقيد مزيف بفندق المنارة في العلمة
بقلم ف.ش

تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة لكتيبة الدرك الوطني بالعلمة من توقيف منتحل شخصية إطار سامي برتبة عقيد في دائرة المخابرات الجزائرية.

وحسب مصادر النهار اون لاين فان الشخص الذي ينحدر من مدينة سوق اهراس ومقيم بمدينة العلمة كان يمتهن النصب على رجال أعمال معروفين بالمدينة.

المشتبه فيه أوهم ضحاياه بفك مشاكلهم العالقة في مجال العقار مع الإدارة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف نفس المصدر فإن المنتحل لشخصية عقيد والنصاب تم توقيفه بفندق المنارة المتواجد وسط وهو ينصب على اثنين آخرين كانا قد أمسك عليهما ملفاتهما وهم معتقدين أنه فعلا عقيد بالمخابرات الجزائرية.


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