سطيف: السيول تحاصر قرية لمزارة

عاشت قرية لمزارة بولاية سطيف ليلة أمس كابوسا خوفا من السيول وحبات البرد التي عصفت بالمنطقة. اين دخل سكانها في حالة استنفار قصوى خوفا من السيول الجارفة وحبات البرد الكبيرة.

وأكد سكان المنطقة لـ”النهار اون لاين” فإن المنطقة تعتبر منكوبة لحجم الخسائر التي خلفتها من نفوق لعشرات من رؤوس الماشية. وانقطاع الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف.

كما غمرت السيول وحبات البرد مقبرة لمزارة لتنكشف جثث الاموات وسط استنكار كبير من الساكنة لعدم وجود جدار يحميالمقبرة. واشتكى الكثير منهم من محاصرت المياه لبيوتهم وتلف لمحاصيلهم الزراعية والأنفاق البلاستيكية والاسقف القرميدية التي جعلت بعض العائلات تبيت في العراء.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثه

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp