سطيف.. الطفل عبد الرؤوف ضحية صعقة كهربائية من آلة صنع المثلجات

أدت صعقة كهربائية من آلة صنع المثلجات لوفاة الطفل سلايم عبد الرؤوف صاحب 15 سنة ببلدية اوريسيا في سطيف.

الحادثة وقعت عصر اليوم أين لفظ أنفاسه الطفل عبد الرؤوف سلايم صاحب 15 ربيعا متأثرا بصعقة كهربائية وهو يحاول تنظيف محل بيع المثلجات الواقع ببلدية اوريسا والذي يعمل به كمساعد لوالده.

أين أكد مصدر النهار اون لاين أن الطفل عبد الرؤوف أقدم على سكب المياه حول آلة صنع المثلجات من أجل تنظيف المكان.

في حين أوصل الكهرباء بالثلاجة التي تعمل بقوة 380 فولط أين صعقته واردته قتيلا وسط ذهول الحضور الذين كانو بالمحل.

لتهتز بلدية اوريسيا بهذا الخبر المشؤوم وسقوط ذويه الواحد تلوى الآخر مغشيين عليهم لقوة الصدمة.

سيما الجد الذي يعاني من اضطرابات قلبية الذي نقل على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف لتلقي العلاج.

فيما نقلت الحماية المدنية الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.