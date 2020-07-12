سطيف.. العثور على أب لـ3 اطفال جثة هامدة بالعلمة

عثر صباح اليوم، على رب عائلة لثلاث أطفال وهو في عمر 53 عام، بحي بوخبلة مدينة العلمة شرق مقر ولاية سطيف، جثة هامدة ببيته والحبل الكهربائي ملفوف حول رقبته.

وحسب المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية سطيف، السيد “أحمد لعمامرة”فان فرقة الحماية المدنية التابعة لمدينة العلمة تنقلت فور تلقيها الخبر من جيران الضحية، أين وجدته بغرفة الضيافة ممددا وأثار الحبل باديا حول عنقه، فيما لم يستطيع الجزم على ان سبب الوفاة هو اقدام هذا الكهل بالانتحار من عدمه لغياب الدليل المادي الذي يثبت ذلك مادام ان الضحية لم يكن معلقا في اي مكان او شاهد عيان، أين اعتبر نفس المتحدث أن هذه القضية تبقى بالنسبة لهم وفاة غامضة وهي من اختصاص الشرطة القضائية والجنائية التي فتحت تحقيق معمق فيها.

واضاف لعمامرة أن الضحية هو عامل بشركة AMC شركة العدادات الكهربائية بالعلمة، وينحدر من ولاية سكيكدة ومستأجر لشقة بنفس الحي موقع الحادثة. مستطردا ان فرق الحماية المتدخلة وبعد استكمال رفع الأدلةوالشواهد المادية من طرف رجال الأمن، تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى صروب الخثير بالعلمة.