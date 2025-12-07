سطيف: العثور على الشاب المفقود متوفيا بذراع قبيلة

تم صبيحة اليوم الأحد، في حدود الساعة 10 و20 دقيقة العثور على الشاب المفقود (ح.ب 21سنة/ الذي كان يعاني من طيف التوحد). متوفيا على حافة مجرى واد بوسلام بنواحية قرية اولاد علي ببلدية ذراع قبيلة دائرة حمام قرقور. شمال غرب سطيف، من طرف مجموعة من شباب المنطقة.

تمت العملية بمشاركة عناصر الحماية المدنية بوقاعة، الدرك الوطني. تحت إشراف رئيس دائرة حمام قرقور ورئيس بلدية ذراع قبيلة.

بعد اتمام المصالح المعنية لتحقيقاتها في ظروف الحادث بحضور وكيل الجمهورية لمحكمة بوقاعة. تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى بوقاعة.