سطيف: العثور على الصبي المفقود بقصر الأبطال غريقا ببركة ماء بدوار برباس

انتهت عشية أمس، رحلة البحث عن الصبي المفقود ببلدية عين ولمان والبالغ من العمر 15سنة، بعد العثور عليه غريقا بإحدى البرك المائية بدوار برباس.

وكانت مصالح الدرك الوطني بقصر الأبطال، قد باشرت عملية البحث بناء على بلاغ مفاده إختفاء صبي بدوار برباس بلدية قصر الأبطال، وحسب مصادر من الحماية المدنية، فإن فرق الحماية لعين ولمان، تدخلت في حدود الساعة:18و10دقائق، فور تلقيها خبر العثور على أغراض المفقود (ملابسه و دراجته) بالقرب من بركة ماء بدوار برباس، على مدخل بلدية قصر الأبطال، بمحاذاة الطريق الوطني رقم 28.

وعلى إثرها تنقلت الفرق المتدخلة بقيادة رئيس الوحدة لتبدأ عملية تمشيط الحفرة التي يصل عمقها إلى 5 متر وبقطر 10 متر، غير أن الأمر كان صعبا بسبب الطين والطمي، أين تم تفريغها بالاستعانة بمضخات الماء، ليتم انتشال الغريق بعد أن علق بمخطف الإنقاذ، وتم التعرف على الضحية بأنه الصبي المفقود.

وحسب المصدر ذاته، فبعد عملية رفع الشواهد المادية واستكمال التحقيق من طرف فرقة الدرك الوطني تم نقل الجثة إلى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان.

تجدر الإشارة، إلى أن مصالح الحماية المدنية سجلت منذ مطلع هذا العام 4 حوادث تمثلت في الغرق والسقوط في البرك المائية والآبار بولاية سطيف، تم خلالها إنقاذ صبي وتوفي 3 أشخاص.