سطيف: العثور على جثة الشيخ الذي سقط بمجرى مائي

تمكنت عناصر الحماية المدنية لوحدة العلمة بسطيف اليوم من العثور على الشيخ المفقود بمجرى مائي بمنطقة السبخة ببلدية بازر سكرة.

وتم العثور على جثة الشيخ بعد 4 أيام متتالية من البحث، وعملية تمشيط واسعة بالمنطقة. وبعد إستخراج الجثة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العلمة.

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حيث باشرت الحماية المدنية بسطيف منذ 4 ايام عملية البحث عن شيخ سقط في مجرى مائي تابعة لمركز تصفية المياه ببلدية بازر سكرة بالسبخة.

المفقود يبلغ من العمر 85 سنة، ينحدر من منطقة بازر سكرة حيث باشرت الحماية المدنية عملية البحث صبيحة أمس الإثنين. مدعمة بالوحدة الرئيسية وفرقة الغطاسين وفرقة البحث والتعرف في الأماكن الوعرة. كما سخرت أزيد من 45 عون، بمعية الدرك الوطني والديوان الوطني للتطهير بسطيف.

الضحية ضاع يوم أمس الإثنين، ومن المرجح أن سوء الأحوال الجوية والأمطار هي التي السبب وراء سوطه بالمجرى المائي.

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