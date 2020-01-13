سطيف: العثور على جثة رجل أعمال داخل بئر بعين ولمان

عُثر اليوم على كهل في العقد الرابع والمدعو “ق.ع” جثة هامدة داخل بئر بقرية برباس ببلدية عين ولمان ولاية سطيف.

أين أكد مصدر النهار أونلاين الذي أورد الخبر ان الجثة تم إكتشافها بعدما بقيت سيارة الضحية مركونة بمحاذاة البئر المهجور لفترة طويلة بشكل ملفت للانتباه.

مما جعل الشكوك تدور حولها ليتبين أن الجثة تعود لرجل أعمال حرة ينحدر من نفس المدينة.

فيما أكد نفس المصدر أن الرجل تعرض لعملية تصفية جسدية من طرف مجهولين لايزال مبحوث عنهم إلى حد الساعة والذين قاموا برميه داخل البئر بدم بارد.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني لكتيبة عين ولمان التابعة للمجموعة الإقليمية بسطيف تحقيقا معمق في ملابسات الجريمة.

وتم استدعاء الفرقة المتخصصة في الشرطة العلمية لرفع الدلائل المادية من وسط مسرح الجريمة.