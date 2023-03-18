سطيف.. العثور على جثة شاب في بركة مائية ببلدية حمام قرقور

عثر،مساء اليوم، على جثة ضحية متوفية تطفو على سطح بركة ماء، المعروفة بـ “قلتة الكاف” على مجرى واد بوسلام بلدية حمام قرقور شمال غرب سطيف.

وحسب مصادر من الحماية المدنيةـ فان الضحية البالغ من العمر 23 سنة تم انتشالها من طرف الحماية المدنية ببوقاعة.

كما تم تحويل الجثة إلى مستشفى بوقاعة بعد استكمال التحقيقات الميدانية من طرف المصالح المعنية للدرك الوطني.

تجدر الاشارة ان الضحية كان يسكن لوحده مع والده في منطقة معزولة، حيث غاب عن والده منذ أربعة أيام.

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