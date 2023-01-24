سطيف..العثور على جثة شيخ داخل منزله  ببلدية عين ولمان

تنقلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين ولمان ،قبل منصف نهار اليوم، لمعاينة ضحية متوفية في منزلها الريفي بمشتة شوف دوار لجوادة بارباس بلدية عين ولمان.

وذلك بعد التبلبغ من طرف أقرباىه حول وجود رائحة كريهة تنبعث من البيت وحسب مصادر من الحماية المدنية التي اكدت أنه تم العثور على صاحب المنزل(ت.ع) متوفيا البالغ من العمر 74 سنة.

ليتبين ان الضحية توفي منذ عدة أيام دون علم ذويه، أما عن سبب الوفاة اكد نفس المصدر انها غير معروف سيما وأن مدفأة المنزل وقنوات تصريف غازاتها المحترقة كانت سليمة التركيب. عدا التهوية التي تكاد تكون منعدمة بالبيت.

وهذا ما تعمل على اكتشافه المصالح المختصة التي حضرت للعملية (وكيل الجمهورية، الشرطة العلمية والتقنية للدرك الوطني، الطبيب) ليتم نقل جثة الضحية إلى مستشفى عين ولمان لاخضاعها للتشريح من طرف الطب الشرعي.