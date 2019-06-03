سطيف: العثور على جثمان الشاب المختفي منذ أيام ببلدية التلة مذبوحا من الوريد إلى الوريد

تم اليوم العثور على جثمان الشاب “ع.م”، الذي اختفى منذ أيام بمنطقة الشوادرة بمشتة اولاد بدروح بلدية التلة بسطيف.

وعثر على جثمان الشاب اليوم الذي اتضح أنه مات مذبوحا، حيث تعود تفاصيل القضية إلى نهاية الأسبوع المنصرم،

بعدما أذيع خبر اختفاء الشاب (ع.م) على الأنظار، وتم نشر إعلان للبحث عنه في فائدة العائلات، وهذا نتيجة الفضيحة الأخلاقية

التي طاردته حسب ما تم الترويج له بين سكان “التلة”،على أنه تم ضبطه في علاقة غرامية مشبوهة، داخل بيت عائلي.

ويعود البيت العائلي الذي ضبط فيه الضحية، لعائلة كبيرة معروفة ببلدية التلة ودائرة حمام السخنة، الأمر الذي جعل كل التكهنات

تجمع على أنه توارى بمحض إرادته عن الأنظار، فرار من الفضيحة، حيث يبقي هذا التفسير حسب مصادر “النهار أونلاين”

الأقرب إلى الواقع إلى غاية العثور عليه اليوم مذبوحا من الوريد إلى الوريد، وعلامات التعفن بادية على الجثة، التي وجدت

بمنطقة الشوادرة مشتة أولاد بدروح بلدية التلة، أين تجدر الإشارة إلى أن تحقيقات الشرطة العلمية، التابعة للدرك الوطني

لا تزال حتى اللحظة تشرف على رفع الآثار المادية المحيطة بالجثة، للوصول إلى أي دليل يقود إلى الفاعل،

في حين تم استقدام اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة، ما يفوق 50شخصا من المشتبه بهم التورط في الجريمة.

حيث ينحدر أغلب الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيق أمام قاضي التحقيق اليوم، من العائلة المعنية بفضيحة الضحية وعرش العائلة.