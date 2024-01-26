سطيف: العثور على شاب ثلاثيني متوفي في منزله بتاشودة

تدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة العلمة بسطيف منتصف نهار اليوم على الساعة 12و10د لنقل جثة رجل متوفي. بالغ من العمر 34سنة في بيته الهش بمشتة عين مخلوف بلدية تاشودة شرق سطيف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن السبب من الأرجح هو استنشاق غازات الإحتراق السامة “أحادي أكسيد الكربون” المنبعث من مدفأة المنزل الهش المتكون من غرفة واحدة محاذية لمنزل والده (في غياب أفراد عائلة الضحية).

تم نقل الجثة إلى مستشفى العلمة بحضور مصالخ الدرك الوطني.

من جهة أخرى تدخلت فرق الحماية المدنية الليلة الماضية لإسعاف وإجلاء إمرأتين. تعرضتا للتسمم بغازات الاحتراق المنبعثة من سخان الماء بشقتهم بحي 220 مسكن ببلدية سطيف.

لتبلغ بذلك حصيلة تدخلات مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف منذ مطلع هذا العام 13 حادث تسمم منزلي بالغازات المحروقة خلفت وفاة شخص واحد وإصابة 22آخرين.