سطيف.. العثور على شخص متوفى داخل سيارته بحي بيزار

تم مساء اليوم الاثنين العثور على شخص يبلغ من العمر 49 سنة ميتاً داخل سيارته بحي بيزار بسطيف.

وعثر سكان الحي، الذين بلغوا المصالح الأمنية والحماية المدنية، على شخص كان يبدو أنه في حالة إغماء. يضع رأسه على المقود وأبواب السيارة مغلقة.

وحسب مصادر النهار من الحماية المدنية فإن طبيب الحماية الذي تنقل مع نجدات الوحدات أكد أن الشخص متوفى في عين المكان. وتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.

وتبقى القضية للمتابعة، إذ فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات وفاة هذا الشخص. بعد تحديد هويته وتوصل طب التشريح إلى الأسباب الحقيقية التي أفضت إلى وفاته.