سطيف.. العثور على طفل ميتا غرقا داخل مسبح بمزرعة خاصة

عثر بعد عصر اليوم على جثة طفل متوفي غرقا في مسبح على الهواء الطلق في مزرعة خاصة بدوار فيض غريب بلدية بازر السكرة داىرة العلمة شرق سطيف.

الضحية بالغ من العمر عشرة سنوات وجد على حافة المسبح متوفيا، وحسب مصادر النهار فإن الضحية تم اخراجه من داخل حوض الماء قبل وصول نجدات الحماية المدنية من مسبح بطول 12م وعرض 6م والذي يصل عمقه ما بين 1,2م إلى 2متر، في حين تدخلت فرق الحماية المدنية العلمة لنقل جثة الضحية إلى مستشفى العلمة بعد استكمال المصالح الامنية المختصة تحقيقاتها في ملابسات هذا الحادث.