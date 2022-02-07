سطيف.. العثور على طفل ميت بأولاد صابر

عثر على طفل صاحب 11 ربيعا غارق في دمائه وإلى جانبه آلة حادة ببلدية أولاد صابر . وحسب مصادر مقربة من اهل الضحية فإن الطفل كان يراجع دروسه رفقة أخته. قبل أن يغادر الى غرفة أخرى خلسة عن أمه التي وجدته ميت والدماء من حوله.

كما اكد نفس الوقت المصدر ان فرقة الدرك الوطني لاتزال تحقق في ملابسات وفاته.

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عثرت مصالح الحماية المدنية وحدة المحمدية بولاية معسكر، على جثة شيخ متفحمة يبلغ من العمر 86 سنة، داخل غرفته حين كانت ذات المصالح تقوم بإخماد حريق شب داخل المنول بحي 20 مسكن ببلديةسيدي عبد المومن بدائرة المحمدية.

الحريق وقع بمسكن بالطابق الأول لمبنى يتكون من طابق ارضي+ واحد،ذات طابع اجتماعي، حيث خلف الحريق إحتراق غرفة واحدة بكامل الاغراض المتواجدة بها.

كما تم العثور، على جثة الشيخ متفحمة يتم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دحو دحاوى بمدينة المحمدية.

فيما تبقى اسباب الحريق مجهولة لحد الأن فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث المؤلم.

طالع أيضا: وفاة طفل وإصابة 4 أخرين من عائلة واحدة إثر إطلاق نار بالرويسات في ورڨلة توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإصيب 4 أشخاص أخرين من عائلة واحدة اليوم الخميس. إثر إطلاق نار بحي سكرة ببلدية الرويسات في ورڨلة. وحسب مصادر النهار اونلاين نقلا عن شهود عيان ان الحادث جاء بدون سابق إنذار .حيث قام شخص بإطلاق نار على تجمع عائلي. وخلف الحادث مقتل طفل ذو خمس سنوات وإصابة أربعة اخرين تتراوح اعمارهم بين 20 و50 سنة. الضحايا تم نقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف استقبل مصابين وسط حضور أمني كبير .