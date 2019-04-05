سطيف: الغاز يقتل 6 أفراد من عائلة واحدة بصالح باي وفردين في حالة حرجة بعين ولمان

أزهق الغاز المتسرب من سخان منزل، عائلة بأكمها، مكتونة من ستة أفراد، تقطن بمنطقة معفر، الكائنة ببلدية صالح باي جنوبية ولاية سطيف.

فيما يقبع فردين من نفس العائلة في حالة حرجة وخطيرة،

حسب مصادر مطلعة مؤكدة للنهار اون لاين، أن الأمر يتعلق بعائلة ركح عامر، وهم الأب، الأم، إبنتيهما، حفيدتين، تتراوح أعمارهم مابين 58 سنة و سنتين.

الذين لقو مصرعهم بعين المكان بسبب إستنشاقهما الغاز المتسرب بكميات كبيرة.

فيما تمكن أعوان الحماية المدنية، من العثور على حفيدتين أخريين، على قيد الحياة، لكن في وضعية جد حرجة

وحسب التحقيقات الأولية من طرف مصالح الدرك فإن عطب مسخن المياه أدى إلى تسريب غازات أحادي الكاربون الذي ابادة لعائلة،

وتجدر الإشارة ان هذه الحادثة تركت اندهاش كبير بالمنطقة كونها الأكثر مأساوية بالولاية سطيف بالرغم ان الوالد عامل بشركة سونلغاز.

ويعرف جيدا قوانين السلامة من كذا حوادث.