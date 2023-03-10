قناة النهار سطيف.. النهار ترافق مصالح التجارة الولائية للوقوف على مدى وفرت المواد المدعمة بقلم قناة النهار نشر في 10 مارس 2023 - 22:32 الجزائر شارك غرِّد أرسل 30 0 رابط دائم : https://nhar.tv/25SmE اقرأ أيضا وكالة الأنباء الجزائرية: رئيس الجمهورية يشدد اللهجة إزاء التماطل في توفير بعض المنتوجات الأساسية قناة النهار 21 فيفري صريح جدا : في يومها العالمي..جزائريون يهنؤون المرأة بكلمات معبرة قناة النهار 08 مارس عـمار قـمـري: 7ملاين و 785 ألف مستفيد من زيادات في الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة قناة النهار 20 فيفري "وزير الصناعة :" مستعدون للعمل مع كل القطاعات من أجل بناء محيط خالٍ من الفساد قناة النهار 21 فيفري النعامة : المنطقة الصناعية بالحرشاية..آفاق واعدة لتنمية حقيقية قناة النهار 02 مارس صريح جدا: هذه هي أسعار الخضر واللحوم قبل شهر من رمضان قناة النهار 23 فيفري سطيف : نقاط بيع مركب الدواجن للهضاب يوفر الدجاج ب 350 دج قناة النهار 20 فيفري الكلمات النقية وإحترام الذوق العام .. رسالة فن التراث الأصيل بميلة قناة النهار 22 فيفري الخبز سمّ قـ ـاتل بعد التجميد .. والخضر واللحوم تجمّد وفق شروط معينة قناة النهار 07 مارس أصحاب المؤسسات الناشئة يطالبون بمواقع مخصصة بالمناطق الصناعية بتيارت قناة النهار 25 فيفري