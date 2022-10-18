سطيف: النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق حول إنفجار الغاز ببلدية البابور

أصدر مجلس قضاء سطيف، اليوم الثلاثاء، بيانا حول انفجار الغاز داخل منزل بقرية الضعفة ببلدية البابور.

وحسب بيان النيابة العامة، أوصحت من خلاله أنه تم تسجيل إنفجار الغاز بمسكن فردي بقرية الضعفة ببلدية بابور. نتج عنه انهيار كلي للمسكن الأرضي ووفاة رضيع يبلغ من العمر 17 شهرا. بالإضافة كذلك إلى إصابة فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات بحروق متفاوتة الخطورة حولت الى مستشفى عين لكبيرة. وكذا والدتها 27 سنة والتي أصيبت بحروق من الدرجة الثانية. وتم تحويلها الى مستشفى الدويرة الجزائر العاصمة.

كما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص أسباب الإنفجار. وكذا تحقيق ابتدائي ثاني حول مدى سلامة الإجهزة الإلكترومنزلية المستعملة بالمنزل الذي تعرض للإنفجار.

وسجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الثلاثاء، وفاة رضيع بالغ من العمر السنتين، وإصابة أم وابنتها بحروق بدرجات متفاوتة الخطورة. كما أوضح بيان المصلحة ذاتها، أن الانفجار وقع على الساعة الثامنة و24 دقيقة في منزل فردي ريفي بقرية الضعفة بلدية بابور شمال سطيف.

في حين، تسبب الانفجار في انهيار كلي للبناية المتكونة من طابق أرضي “150 مترمربع”. وخلف الانفجار وفاة طفل رضيع بالغ من العمر 17 شهرا تم انتشاله من تحت الأنقاض من طرف الفرقة المتدخلة. وإصابة الأم وابنتيها تبلغان من العمر 26 سنة و4 سنوات بحروق بدرجات متفاوتة. وتم نقل ضحايا الحادث إلى العيادة الصحية بابور.

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