سطيف..النيابة العامة تعلن عن الشروع  في التقاضي الالكتروني على قضايا فعلية

أعلنت النيابة العامة لمجلس قضاء سطيف، اليوم الخميس، عن الشروع في العملية التجريبية لآلية التقاضي الالكتروني على قضايا فعلية.

وأكد بيان النيابة، ان العملية بدأت بتسجيل وتبادل العرائض الكترونيا بينالمحامين على مستوى مجلس قضاء سطيف ابتداءا من يوم 2022/12/28 في القضايا المدنية التجارية الاستعجالية العقارية الاجتماعية و شؤون الأسرة.

وبهذا يكون مجلس قضاء سطيف الاول على المستوى الوطني الذي يباشر التقاضي الالكتروني.