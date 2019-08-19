سطيف.. الوالي يؤكد دعمه لـESS  ويعد على إيجاد موارد مالية للفريق

خلال زيارته لفريق وفاق سطيف والي سطيف يؤكد:

أنّ السلطات المحلية لن تتوان لحظة في مد العون ومساعدة الفريق

قام، والي ولاية سطيف، محمد بلكاتب، بزيارة مفاجئة إلى ملعب 8 ماي، أمسية اليوم، تزامنت مع الحصة التدريبية لفريق وفاق سطيف.

وحسبما أفاد به بيان الولاية، فإنّ الوالي أدّى زيارة مجاملة إلى فريق وفاق سطيف، أين كان له حديث مطول مع اللاعبين والمدرب خير الدين ماضوي.

حيث أشاد المسؤول الأول على الولاية بإحترافية اللاّعبين الذين قدموا مباراة في القمة أمام إتحاد العاصمة.

على الرغم المشاكل التي عرفها الفريق قبل انطلاق البطولة، كما طمأن الجميع أنّ السلطات المحلية لن تتوان لحظة في مساعدة الفريق.

وذلك بإعادته إلى الطريق الصحيح حتى يتبؤ مكانته الحقيقية، وهذا ليس بالصعب بالنسبة لفريق مثل فريق وفاق سطيف.

الذي كثيرا ما رفع الراية الوطنية، وشرف الجزائر في المحافل الدولية والإقليمية، وفقا لنفس المصدر.

كما وعد الوالي بالعمل على إيجاد موارد مالية للفريق، سواء من ميزانية الولاية أوالبلدية، وكذا البحث عن ممولين لاقناعهم بإبرام عقود إشهارية مع النادي و تقديم إعانات.

كما طالب اللاعبين بالتركيز على العمل بجد خلال التدريبات لتحقيق نتائج ايجابية وترك الأمور المالية و الإدارية للإدارة و السلطات المحلية.

مؤكدا، أنها هي من ستتكفل بها، كما دعا ذات المتحدث الجميع من أنصار و مسيريين وكل الغيوريين على

الفريق للعمل وإعطاء الدعم خدمة للفريق حتى يبقى في القمة وتبقى أهدافه دائما اللعب على الألقاب، يُضيف البيان.