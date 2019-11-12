سطيف.. الوالي يتراجع عن قرار الإغلاق الاحترازي لإكمالية علام منصور

تراجع والي سطيف محمد بلكاتب في ساعات متأخرة من نهار اليوم عن قرار الإغلاق الاحترازي لإكمالية علام منصور.

وبعد اجتماع طويل جمعه مع مديرية التربية عن قرار الغلق النهائي لمتوسطة، حضر الاجتماع مدير المتوسطة المراقبة التقنية “ctc” وممثلين عن أولياء التلاميذ رفقة بعض الأساتذة.

علم منصور المهددة بالانهيار إلى غاية تفقدها عينيا مع أمر مديرية التربية بإعادة التلاميذ إلى مقاعدهم الدراسية استجابة لأصوات العقلاء الذين التمسو من الوالي اعادة النظر في غلق كل المدرسة بسبب قسمين يبدو عليهما فعلا علامات التهرئة واحتمالية انهيار الأسقف بين الفينة والأخرى.

وترك مصير اكثر من 500 تلميذ يتلاطمون بين أزقة مدينة سطيف بحثا عن مقعد دراسة يأويهم في هذا الفصل الممطر.

كما اكدت مصادر كانت بالاجتماع ان الوالي بلكاتب أبعد فكرة غلق كل المدرسة وتقبل فكرة غلق القسمين المتضررين أمام انتظار ما سيسفر عليه مركز المراقبة التقنية “ctc” من إعادة تقييم ثاني لكل المدرسة ومدى إمكانياتها الصمود أمام الاحول الجوية المتقلبة التي تشهدها المنطقة.

مع حرصه الشديد أنه سيكون بالاكمالية يوم غد قصد تفقدها شخصيا للوقوف على الحجم الحقيقي للخطر الذي قد يدخله في نفق مظلم ان لا سمح الله تخط التوصيات التقنية ووقع مكروه للتلاميذ المتمدرسين في ذات المؤسسة.