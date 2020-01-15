سطيف.. الوالي يُحدّد آجال تسليم مفاتيح مكتتبي الترقوي المدعم

حدّد والي ولاية سطيف، محمد بلكاتب، تاريخ وآجال تسليم مفاتيح المكتتبين لصيغة الترقوي المدعم، وذلك قبل الدخول المدرسي القادم.

وحسب ما كشف بيان الولاية، فإنّ والي الولاية بلكاتب، خلال ترأسه إجتماعا مع أعضاء اللجنة التقنية والمرقين العقاريين، اليوم الأربعاء.

قد حدّد موعد إستلام المفاتيح على المكتتبين لصيغة الترقوي المدعمن وذلك قبل الدخول الإجتماعي المقبل 2020/2021.

وقال البيان، أنّ المسؤول الأول عن الولاية، شدد على حصة 920 وحدة لذات الصيغة، مؤكدا أنّ استلامها سيكون قبل حلول شهر رمضان المعظم.

كما شدد ذات المسؤول اللهجة بتطبيق القانون ضد كل متقاعس، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه سيتابع شخصيا سير الأشغال بخرجات ميدانية الى الموقع.

وفي نفس السياق، فإنّ الإجتماع ضبط كل التدابير التقنية الخاصة بأشغال ربط سكنات 1590 صيغة الترقوي المدعم بموقع عبيد علي سطيف بجميع الشبكات.

أين أسدى المسؤول التنفيذي تعليمات للحاضرين بضرورة مضاعفة الجهود وتدعيم الورشات باليد العاملة، لأجل الرفع من وتيرة سيرورة الأشغال وتسليم السكنات في وقتها المُحدّد.