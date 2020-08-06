سطيف: انتشال جثة أربعيني من بئر وطفل من داخل خزان ماء

تدخلت فرق الحماية المدنية عين ولمان، مدعمة بفرقة الغطس، وفرقة التعرف والإنقاذ في الأماكن الوعرة للوحدة الرئيسية سطيف، وأخرى من وحدات عين آزال قجال، لانتشال جثتين.

ويتعلق الحادث الأول بسقوط رجل يبلغ من العمر 45 سنة، متزوج وأب لطفلين داخل بئر بدوار المعذر، بلدية قلال جنوب سطيف.

وقد تولت الفرق المتدخلة البحث عن الضحية وانتشالها من جوف البئر، ليتم تحويل جثته إلى مستشفى محمد بوضياف، بعد استكمال المصالح المختصة للدرك الوطني تحقيقاتها الميدانية في الحادث.

كما تدخلت فرق النجدة لوحدة عين ولمان قبل غروب نهار أمس كذلك لحادث مماثل، تمثل في سقوط طفل داخل خزان مائي بقرية ملول بلدية قلال.

وتكفلت الفرق المتدخلة بنقل جثة الضحية وهو طفل بالغ من العمر 4 سنوات إلى مستشفى عين ولمان، الخزان مبني تحت الأرض في منزل طور الإنجاز مجاور لبيت اهل الضحية بحجم 9متر مكعب مملوء بالماء إلى نصفه.