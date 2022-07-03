سطيف..انتشال جثة شاب غرق بحوض مائي ببلدية الطاية

انتشلت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية، حمام السخنة مدعمة بفرقة الغطس للوحدة الرئيسية سطيف بعد ظهر اليوم جثة غريق تعود لشاب يبلغ من العمر 28 سنة.

وذلك من داخل الحوض المائي المسيج، الخاص بإخماد حرائق الغابات، وحسب مصادر النهار فإن الحادث وقع في حوض مائي بمنطقة جبل أقمرول بمشتة الشوادي بلدية الطاية جنوب شرق سطيف.

أين تم نقل جثته إلى المصلحة المعنية للعيادة الصحية حمام السخنة بعد اتمام مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في تحديد هوية الغريق وظروف الحادث.