سطيف.. انحراف حافلة للنقل الجامعي يخلف إصابة طالبة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية سطيف، اليوم، على الساعة 15:58، إثر حادث انحراف حافلة مخصصة للنقل الجامعي للطلبة كانت متجهة إلى العلمة. وذلك على حافة الطريق الوطني رقم 5، بحي عين الرمان ببلدية أولاد صابر، دائرة قجال.

وأسفر الحادث عن إصابة طالبة واحدة على مستوى الظهر، تم تقديم الإسعافات الأولية لها في عين المكان، قبل إجلائها إلى مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي سطيف.

كما تم نقل خمس طالبات أخريات كنّ في حالة صدمة إلى المرفق الصحي نفسه، من أجل تلقي الرعاية اللازمة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية الإمكانيات الضرورية للتكفل بالحادث، بحضور مدير الحماية المدنية للولاية.