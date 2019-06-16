سطيف: اندلاع أزيد من 50 حريقا خلال الـ72 ساعة الأخيرة

أفاد بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية سطيف، اليوم الأحد، أنه خلال الـ72 ساعة الماضية شب 51 حريقا بإقليم الولاية.

وأوضح ذات المصدر، أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال الـ72 ساعة الأخيرة التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع

الذي تخلله هبوب بعض الرياح الجنوبية الحارة نشوب 51 حريقا في مساحات حقول المحاصيل الكبرى والبساتين.

وقد تم إخماد معظمها في بدايتها دون تسجيل خسائر كبيرة، استنادا لذات المصدر.

وأضاف نفس المصدر، أن 12 حريقا من مجموع الحرائق المسجلة تسبب في إتلاف حوالي 17 هكتارا من محاصيل القمح والشعير

و910 حزمة تبن و5 هكتارات من بقايا حقول الحبوب و5.5 هكتارات من الأعشاب و40 شجرة مثمرة، خاصة بالجهة الجنوبية الشرقية من الولاية.

لاسيما بلديات حمام السخنة، الطاية، عين آزال، عين ولمان، بازر سكرة، القلتة الزرقاء، بئر العرش والعلمة.