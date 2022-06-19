سطيف..اندلاع حريق مهول بالقرب من حي عين موس والحماية تتدخل لإخماده

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية سطيف، امسية اليوم الأحد، لإخماد حريق مهول بالقرب من حي عين موس.

وحذرت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، من استعمال النار لأي غرض كان داخل الغابة والمزارع وفي محيطها ممنوع منعا باتا في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان إلى 31 اكتوبر من كل سنة.

كما اكدت ان عقوبة المخالف شديدة حسب قانون العقوبات من 10 سنوات سجن إلى السجن المؤبد.