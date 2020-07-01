سطيف: انطلاق أشغال الربط بالغاز الطبيعي بقرى بيضاء برج وعين لحجر

أشرف اليوم الأربعاء، والي سطيف، محمد بلكاتب، على إعطاء إشارة انطلاق الأشغال لتزويد عديد القرى والمداشر المصنفة ضمن مناطق الظل والمعزولة.

فببلدية بيضاء برج أعطى إشارة انطلاق الأشغال لتزويد ما يفوق 1400 عائلة موزعة على قرى ومداشر أولاد ثامن، صالح بن احمد، أولاد زيد، الحسنين على مسافة 150 كلم وبتكلفة مالية فاقت 32 مليار سنتيم من ميزانية الولاية.

وببلدية عين الحجر، أعطى الوالي إشارة انطلاق الأشغال لربط ازيد من 2000 عائلة بهذه المادة الحيوية بقرى ومشاتي أولاد شبل، اولاد قاسم، لختاتلة، اولاد نعمان، اولاد سيدي خليفة، لحميات، اولاد سايح وسيدي اللافي المشروع من ميزانية الولاية بتكلفة أكثر من 41 مليار سنتيم.

وأسدى الوالي تعليمات لمؤسسات الأشغال بضرورة تقليص مدة الإنجاز إلى أقصى مدة ممكنة لتمكين الساكنة من الاستفادة من هذه المادة في الشتاء القادم.

ولم يفوت الوالي الفرص، أين عرج على مدرسة الشهيد النوي رقايقي باولاد قاسم التي تجري بها أشغال الترميمات في إطار التكفل بمناطق الظل.