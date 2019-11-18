سطيف: انطلاق اشغال تزويد أكثر من 2230 عائلة بالغاز الطبيعي

أعطى، والي سطيف، محمد بلكاتب، اليوم، إشارة انطلاق أشغال تزويد أكثر من 2230 عائلة بالغاز الطبيعي، بمشاتي التلة وحمام السخنة.

وستمس العملية أيضا عديد البلديات بالولاية، بعد الانتهاء من عملية الدراسة.

وقد جاءت هذه العملية بعد الطلب الذي تقدم به والي الولاية، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية إلى سطيف.

وقد قرر الوزير التكفل بباقي المشاتي والمناطق، خاصة المعزولة والتي تعرف بقساوة شتائها.

وقد أكد المسؤول الأول على الولاية أن الدولة ستبقى في خدمة المواطن وتوفير جميع وسائل العيش الكريم.

واسدى تعليمات لمؤسسات الإنجاز، بضرورة تقليص مدة الإنجاز وتدعيم الورشات، لتمكين سكان المشاتي من الاستفادة من الغاز قبل شهر رمضان.