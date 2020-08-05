سطيف: انفجار غاز بمنزل فردي وإصابة امرأة

تدخلت فرق الحماية المدنية عين ولمان جنوب سطيف اليوم الاربعاء، لأجل حادث انفجار غاز متسرب في داخل منزل فردي بحي بوفضة (القطارات) وسط مدينة عين ولمان، غير متبوع بحريق.

وحسب الخبر الوالاد بإذاعة سطيف، تسبب الانفجار في اصابة امرأة تبلغ من العمر 29 سنة في الظهر بسبب سقوطها من شدة دفع الانفجار، وكذا إصابتها بجروح خفيفة عندما كانت تقوم بأشغال منزلية في المطبخ، دون إصابة ابنتها التي كانت في غرفة أخرى.

وقد تم اسعاف الضحية ونقلها رفقة ابنتها إلى مستشفى محمد بوضياف عين ولمان.

وتسبب الانفجار أيضا في انهيار الجدران الداخلية للمنزل وتحطم الأبواب واتلاف بعض الأثاث، وكذا تحطم جدار الواجهة الخلفية الذي سقط على سيارة تجارية مارسيدس سبرينتر كانت متوقفة بالجوار.