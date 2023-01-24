سطيف..انقاذ عائلة من 4 أشخاص اثر اختناقهم بالغاز

انقذت وحدة الحماية المدنية بعموشة، مساء اليوم، عاىلة تتكون من اربع أفراد تعرضت لاختناق بالغاز المنبعث من سخان الماء.

هذا وتدخلت وحدة الحماية المدنية بعموشة على الساعة 18و00د من اجل إجلاء وانقاذ عائلة تتكون من 4 أفراد تعرضت للاختناق بالغاز المنبعث من سخان للماء.

ويتعلق الأمر بالأم 38 سن وبناتها الثلاثة 6، 11 و14 سنة. تقطن بقرية ثنية الطين بالتجمع السكاني “البيامة”.

أين تم نقلهم الى عيادة متعددة الخدمات بعموشة، لتلقي العلاج كما اكد نفس المصدر ان حال كل أفراد العائلة في صحة جيدة.